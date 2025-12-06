Dacia Maraini | Totti e la moglie si fanno la guerra per gli orologi e le borse
All'evento Più Liberi più Libri, Dacia Maraini ha parlato dell'amicizia e del sesso e non è mancato il riferimento ad una famosa coppia tanto discussa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
POTENZA. Arriva a Pescara “Marina”, il monologo tratto da Dacia Maraini e interpretato da Lorenza Sorino . Una storia che scuote, che fa riflettere e che porta sul palco il coraggio delle donne. Quanto può cambiare uno spettacolo il nostro modo di guarda - facebook.com Vai su Facebook
Dacia Maraini: “L’amicizia è più nobile del sesso, non s’interrompe per stupidaggini. Vedi Totti e Blasi” - Dacia Maraini – nell’incontro dedicato proprio all’“amicizia come antidoto” all’Arena Repubblica Robinson – ha preso in prestito un ... Come scrive repubblica.it