da venezia al vaticano coro chigi protagonista

Da Venezia al Vaticano, un mese di dicembre da grande protagonista per il Coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini. Il primo invito è quello arrivato dalla Biennale e dal Teatro La Fenice di Venezia, per interpretare il capolavoro di Luciano Berio ‘Coro’, oggi e domani. Quaranta voci della formazione senese saranno al centro della nuova produzione con le coreografie originali di Wayne McGregor, in prima assoluta, con la direzione di Koen Kessels e la preparazione corale del maestro Lorenzo Donati. In scena ci saranno anche venti danzatori della Company Wayne McGregor e del Biennale College, che dialogheranno con le voci e con i musicisti dell’Orchestra del Teatro La Fenice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

