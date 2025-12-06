Da Roma a Milano-Cortina partito il viaggio con il primo tedoforo Gregorio Paltrinieri

Questa mattina Gregorio Paltrinieri ha acceso la torcia olimpica a Roma, dando il via al lungo percorso verso le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Da qui inizia un viaggio che coinvolge tutta Italia, con tappe e cerimonie in diverse città. Paltrinieri, nuotatore famoso e molto amato, ha portato simbolicamente la fiaccola tra la gente, sotto gli occhi di appassionati e curiosi. La manifestazione si sposta ora verso le prossime tappe, mentre la città si prepara ad accogliere l’evento che unisce sport e tradizione

"La fiaccola va oltre lo sport, quando si pensa all'Olimpiade si pensa al mondo che si ferma e si riunisce. Anni fa si fermavano guerre, anche se dubito succeda adesso", ha detto l'olimpionico del nuoto Gregorio Paltrinieri, tedoforo allo Stadio dei Marmi di Roma nel corso della cerimonia che ha dato il via alla staffetta della fiamma dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. "Sono diverse le emozioni, a quelle in vasca sono abituato, anche se non dovrei darle per scontato e mi mancheranno. Quella di oggi è un'emozione incredibile", ha risposto Paltrinieri a chi gli ha chiesto un paragone tra l'emozione della gara e quella rappresentata dalla fiaccola.

