Da Palermo a Torino per svaligiare banche cinque arresti | individuato ora anche il complice incastrato dal DNA
Una prima rapina il 28 febbraio del 2024, nella filiale della Banca dei Territori del Monviso di piazza Castello a Osasio, e una seconda rapina nella filiale del Banco di Desio di piazza Failla a Moncalieri il 21 marzo successivo. Due colpi ravvicinati e un bottino che si aggirava sui 110mila. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal 6 all'8 dicembre al Palazzo del Nuoto di Torino si svolgono i Campionati Italiani di Nuoto Master. Tra i super favoriti ci sono quattro nuotatori palermitani della Waterpolo Palermo e TC3 Palermo. #CampionatiItalianiNuotoMaster2025 #nuotoTorino #Waterp - facebook.com Vai su Facebook
Il delitto Mattarella e l’omicidio di La Torre: quella targa rubata a Palermo e trovata a Torino che può collegare i mafiosi ai neri - Unisce Palermo a Torino, ma potrebbe collegare anche gli ambienti di Cosa Nostra a quelli dell’eversione nera, sullo sfondo dei delitti eccellenti. Segnala ilfattoquotidiano.it