Da Mahmood ad Achille Lauro i vip che saranno alla Prima della Scala

Vip, attori e personaggi famosi come ogni anno saranno tra il pubblico per la Prima della Scala. Insieme alle autorità, a partire dal ministro della Cultura Alessandro Giuli e dal sindaco Beppe Sala, a Milano sono attesi anche diversi vip. E alcuni nomi dello spettacolo sono già stati resi noti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altre letture consigliate

Scala, la Prima senza i big della politica ma con attori e vip in sala: da Mahmood ad Achille Lauro milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Vedo che l'argomento del giorno è il nuovo video di Nanni Moretti con quella orrenda canzone di Achille Lauro. Secondo me, come al solito, il tema va un po' spostato, se non allargato. Non è solamente chiedersi perchè Moretti sia passato dalle splendide ide - facebook.com Vai su Facebook

La fiaccola olimpica a Lucca venerdì 12: il cantante Achille Lauro possibile tedoforo vip in città - È attesa per conoscere i personaggi che porteranno il vessillo diretto a Milano- Secondo luccaindiretta.it

Olimpiadi invernali, la fiamma in arrivo a Roma: Paltrinieri e Polonara tedofori. Achille Lauro, Noemi e non solo: i vip presenti alla cerimonia - È previsto per il pomeriggio di giovedì 4 dicembre 2025 l'arrivo a Roma della fiamma olimpica per le Olimpiadi Invernali Milano- Scrive leggo.it

Chiara Ferragni agli Internazionali per vedere Lorenzo Musetti. Poi arriva anche Achille Lauro. Parata di vip a Roma - Presente anche la moglie di Mennea, Emanuela Olivieri, accompagnata anche allo Stadio dei Marmi, l'impianto del Foro Italico dedicato al marito di A. Secondo leggo.it

Tennis, Chiara Ferragni agli Internazionali per vedere Musetti, poi arriva Achille Lauro. Tutti i vip presenti - C'era anche Chiara Ferragni al Centrale del Foro Italico per la semifinale di Lorenzo Musetti agli Internazionali di tennis. Lo riporta ilgazzettino.it

L’amore di Lauro per Roma e i suoi fan: concerto a sorpresa a Piazza di Spagna - Il cantante romano non ha mai nascosto la voglia di mantenere un contatto costante e vero con il suo pubblico, quel “Senato” da sempre giudice supremo del successo di ... Scrive dilei.it

Chiara Ferragni agli Internazionali per vedere Lorenzo Musetti. Poi arriva anche Achille Lauro. Parata di vip a Roma - C'era anche Chiara Ferragni al Centrale del Foro Italico per la semifinale di Lorenzo Musetti agli Internazionali di tennis. Segnala corriereadriatico.it