Da Luis Henrique come Maicon ai sogni di mercato per gennaio | Inter-Como le reazioni

I tifosi nerazzurri hanato sui social la vittoria per 4-0 contro il Como. Qualcuno critica Lautaro e Thuram e per gennaio sogna uno specifico colpo di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da "Luis Henrique come Maicon" ai sogni di mercato per gennaio: Inter-Como, le reazioni

Primo tempo ottimo di Luis Henrique. Uno dei migliori in campo. Molto male Dimarco! - facebook.com Vai su Facebook

Luis Henrique giocata da grande giocatore. Vai su X

Inter, colpo in canna. Luis Henrique nel mirino. Lo manda De Zerbi - Si chiama in un modo molto simile a un suo grande rivale nel campionato in cui milita, Luis Henrique, esterno destro ... ilgiorno.it scrive

Roma su Luis Henrique: no dell'Inter. E Manu Koné… - Giallorossi dati sulle tracce dell'esterno brasiliano arrivato in nerazzurro dal Marsiglia. Riporta msn.com

Chivu boccia Luis Henrique, Inter pronta a cederlo a gennaio: le ultime | CM.IT - Costato 23 milioni più bonus, il laterale è stato bocciato da Chivu sia a parole che nei fatti. Segnala calciomercato.it

Luis Henrique è il volto triste dell'Inter: 'bocciato' da Chivu contro la Lazio, il futuro non è scontato - Lazio Chivu ha scelto il mancino Carlos Augusto come sostituto di Dumfries sulla fascia destra e non Luis Henrique, ancora alla ricerca del suo personale posto al sole. Da goal.com

Luis Henrique, chi è il giocatore dell'Olympique Marsiglia che piace all'Inter - Serie A, Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club, saranno mesi fondamentali per i nerazzurri. Si legge su corriere.it

Luis Henrique-Inter, fatta: giocherà il Mondiale per Club. Al Marsiglia 23 milioni più bonus - In attesa della finale di Champions League e di conoscere quale sarà il futuro di Simone Inzaghi, l’Inter ha chiuso per un nuovo rinforzo in vista della prossima stagione. Scrive corriere.it