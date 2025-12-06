Da Landini ad Albanese ad Atreju spunta il ' bullometro' della sinistra

AGI - Con l'invito "diamo i voti alle parole d'odio della sinistra", spunta il 'bullometro' alla festa di Atreju, che campeggia all'ingresso della kermesse di Fratelli d'Italia (oggi il taglio del nastro), proprio dopo l'albero di Natale che è stato posto alla fine della scalinata. Lo striscione dal fondo blu – il colore che caratterizza tutta la festa – è lungo una decina di metri e 'dà voce' a Maria Elena Boschi, che è stata classificata con un 3 in "originalità" e un 10 in "livore", per aver detto "c'è un posto speciale all'inferno per le donne che non aiutano le donne". Vi compare anche Maurizio Landini, con la frase pronunciata in tv "Giorgia Meloni è una cortigiana": voto 1 in originalità, per il livore si aggiudica un 10, poiché "spiacevole e volgare ha fatto sciopero dell'educazione". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Da Landini ad Albanese, ad Atreju spunta il 'bullometro' della sinistra

