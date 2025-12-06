In questi giorni i riflettori sono puntati su Atreju, l’evento politico organizzato da Fratelli d’Italia al via da oggi, 6 dicembre fino al 14, nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. La manifestazione attira politici italiani e stranieri, artisti e giornalisti da tutto il mondo, ma molti si chiedono ancora: perché si chiama proprio così? La storia di Atreju inizia nel 1998, quando venne creata come festa giovanile di Azione Giovani, il settore under 30 di Alleanza Nazionale. Tra i fondatori c’era anche Giorgia Meloni, allora giovane attivista e oggi presidente del Consiglio. Nel tempo la kermesse ha cambiato organizzatori: dal 2009 è passata a Giovane Italia (movimento giovanile del PdL) e dal 2014 è gestita da Gioventù Nazionale, il ramo giovani di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Da La storia infinita a Fratelli d'Italia, perché la manifestazione Atreju si chiama così