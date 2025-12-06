Da Garlasco a X Factor quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Caso di Garlasco. Con il deposito della perizia che contiene gli esiti delle analisi condotte dalla genetista Denise Albani e dai dattiloscopisti Domenico Marchigiani e Giovanni Di Censo, nominati dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell'ambito dell'incidente probatorio disposto per far luce sull'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'ennesimo scontro. In aula, dal prossimo 18 dicembre, gli esperti nominati dalle parti si daranno battaglia, in particolare sugli esiti delle analisi sul Dna repertato sulle unghie di Chiara. Intanto le cronache hanno fatto registrare un nuovo femminicidio. Vittima una donna di 50 anni di origini macedoni, trovata morta in un'abitazione che, stando alle prime informazioni, sarebbe stata picchiata a morte dal marito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

