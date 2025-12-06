Da Di Maio a Renzi Crozza-Meloni annuncia gli ospiti di Atreju come se fosse il Festival di Sanremo

Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Giorgia Meloni che presenta i “big” di Atreju come se fosse il Festival di Sanremo, chiamando in causa Conte, Di Maio, Fico e Renzi. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Di Maio a Renzi, Crozza-Meloni annuncia gli ospiti di Atreju come se fosse il Festival di Sanremo

Contenuti che potrebbero interessarti

Palmaroli ‘Osho’ presenta il nuovo libro Awanagana: “Il politico più ironico? Renzi” (Adnkronos) - Si comincia subito con Di Maio, una delle sue ‘vittime’ preferite, che arriva nel deserto per la missione nel Golfo Persico e viene accolto da un arabo: “E questo è i - facebook.com Vai su Facebook

"IMMOBILIARE DI MAIO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Crozza-Meloni come Sanremo, annuncia i "big" ospiti di Atreju - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Giorgia Meloni che presenta i “big” di Atreju ... Come scrive msn.com

Crozza diventa Meloni: l'annuncio dei big ad Atreju come il festival di Sanremo - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza veste i panni di Giorgia Meloni che presenta i “big” di Atreju ... Da repubblica.it

Crozza ironizza su "Tele Meloni": La parodia "Sanremo Atreju" e l'ammutinamento del "Campo Minato" - Crozza porta Atreju sul palco come Sanremo: Meloni versione presentatrice annuncia Conte, Renzi e Di Maio. Secondo affaritaliani.it

VIDEO | Crozza diventa Giorgia Meloni e annuncia i big di Atreju come fosse Sanremo - ROMA – Maurizio Crozza si mette una bella parruccona bionda e ‘diventa’ la premier Giorgia Meloni che. Riporta dire.it

Maurizio Crozza è Giorgia Meloni: la pace a Gaza “grazie a me”, le minacce, le piazze e i silenzi selettivi - Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni che ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Crozza-Meloni: «Io sono Miss Mondo. Trump mi ha detto che sono bella in mondovisione» - Nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza nelle vesti di Giorgia Meloni racconta la sua "vita da Miss Mondo" ... video.corriere.it scrive