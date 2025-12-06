Da cosa dipendono capogiri e vertigini? Non è sempre colpa della cervicale

Quella fastidiosa sensazione di instabilità, come se la stanza stesse ruotando (vertigine) o un leggero sbandamento (capogiro), può colpire chiunque e rendere difficili anche le azioni più semplici. Spesso si tende a dare la colpa alla cervicale, ma i medici sanno bene che le cause di questi disturbi sono molto più variegate e richiedono attenzione. Capire l’origine è il primo passo per stare meglio, poiché vertigini e capogiri, pur sembrando simili, hanno radici diverse. Una delle cause più comuni non ha nulla a che fare con i muscoli del collo, ma con l’ orecchio interno, che è la nostra centrale di equilibrio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Da cosa dipendono capogiri e vertigini? Non è sempre colpa della cervicale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un bel giochetto. Gli utili delle banche italiane sono arrivati nei primi nove mesi del 2025 a quasi 22 miliardi di euro. Da cosa dipendono? in gran parte dalle commissioni; quindi dalla vendita di prodotti finanziari che, spesso, hanno acquistato dai grandi fondi - facebook.com Vai su Facebook

Otoliti cosa sono? I sintomi della premier Meloni: vertigini e giramenti di testa. Come curarsi - A volte basta un “sassolino” per scombussolarli e provocare fastidiose ... ilmessaggero.it scrive

Meloni e gli otoliti: «Sto sull'ottovolante, se vedete che sbando non preoccupatevi». Cosa sono e i sintomi - Giorgia Meloni scherza in diretta sul palco di Pescara, dove ha chiuso la kermesse di Fratelli d'Italia e parla degli otoliti, che già l'avevano costretta a un periodo di riposo qualche mese fa. Scrive ilmessaggero.it

Vertigini: sintomi, cause e cure senza farmaci - Vertigine parossistica posizionale benigna: è questo il nome complicato del disturbo che recentemente ha costretto la premier Giorgia Meloni a rimandare perfino la conferenza di fine anno. donnamoderna.com scrive

Otoliti cosa sono? I sintomi della premier Meloni: vertigini e giramenti di testa. Come curarsi - Questi si depositano sul fondo dell'ampolla tra i recettori sensoriali e, finché restiamo in posizione verticale, non ... Da leggo.it

Otoliti e vertigini posizionali: di cosa soffre Giorgia Meloni/ Sintomi e come si curano - Cosa sono gli otoliti che causano alla premier Giorgia Meloni le vertigini parossistiche posizionali: piccoli sassolini che regolano l'equilibrio, dislocati dalla loro posizione naturale La premier ... Da ilsussidiario.net

Vertigini: cosa sono, quali sono le cause e cosa fare per curare quelle benigne - La vertigine parossistica posizionale benigna (Vppb) è la forma più comune di vertigine. Segnala corriere.it