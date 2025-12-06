Da chiesa a moschea | Lombardia punita dall' asse toghe-islam

Quando il presidente Usa Donald Trump dice che l'Europa tra vent'anni sarà "irriconoscibile", con la sua civiltà "cancellata", non si può non pensare a quello che sta per succedere a Bergamo. La città che ha dato i natali a Papa Giovanni XXIII si ritroverà - se la Cassazione non rimetterà tutto in discussione - un'ex chiesa trasformata in moschea, con il placet della magistratura. Come sappiamo, lo scorso 14 novembre Regione Lombardia ha perso il ricorso contro la vendita dei vecchi ospedali Riuniti, di cui faceva parte una chiesa, finita all'Associazione musulmani di Bergamo, che ha intenzione di trasformarla in un luogo di culto islamico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da chiesa a moschea: Lombardia punita dall'asse toghe-islam

