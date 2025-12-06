Da chi deve sedare l’inquietudine a chi sta per affrontare un colpo di scena professionale L’oroscopo della settimana

D a chi deve resistere al vortice di impegni a chi ha davvero bisogno di raccoglimento. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Si respira felicità. Vi sentite illuminati dall’idea di dedicare la vostra energia a un processo interiore che vi rianima. Parola chiave della settimana: risorgere. Toro 20 aprile – 20 maggio Via dai vecchi schemi. Si cambia, si trasloca, ci si reinventa. Ci si lascia se non funziona o ci si innamora sempre di più. Parola chiave della settimana: esistere. Leggi anche › Il Tema Natale di Rainer Maria Rilke, Sagittario dall’anima in fiamme Gemelli 21 maggio – 21 giugno Dicembre non fa per voi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

