Da chi deve sedare l’inquietudine a chi sta per affrontare un colpo di scena professionale L’oroscopo della settimana
D a chi deve resistere al vortice di impegni a chi ha davvero bisogno di raccoglimento. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile Si respira felicità. Vi sentite illuminati dall’idea di dedicare la vostra energia a un processo interiore che vi rianima. Parola chiave della settimana: risorgere. Toro 20 aprile – 20 maggio Via dai vecchi schemi. Si cambia, si trasloca, ci si reinventa. Ci si lascia se non funziona o ci si innamora sempre di più. Parola chiave della settimana: esistere. Leggi anche › Il Tema Natale di Rainer Maria Rilke, Sagittario dall’anima in fiamme Gemelli 21 maggio – 21 giugno Dicembre non fa per voi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Questa mattina Ischia ha voluto dire il suo No alla violenza con un’iniziativa promossa da Europa Verde che ha visto in prima linea Romero, il ragazzo sordomuto pestato brutalmente da un gruppo di giovani solo perché ha tentato di sedare una rissa. Con lui i - facebook.com Vai su Facebook