Da Avellino a Vienna | l’Aurigemma costruisce il suo futuro europeo

L'Istituto "Aurigemma" ha recentemente riaffermato la sua profonda vocazione europea, ponendo l'innovazione didattica e l'internazionalizzazione come assi strategici centrali della propria offerta formativa. A testimonianza di questo impegno, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Filomena Colella, si è recata nei giorni scorsi a Vienna, accompagnata da due docenti dell'istituto, per dare avvio alle cruciali fasi preparatorie del progetto Erasmus+ Call 2025, Azione KA121. Questa iniziativa è destinata a coinvolgere presto alcuni studenti in significative esperienze di mobilità transnazionale.

