cyclops protagonista principale dei x men cosa aspettarsi dopo

l'evoluzione di cyclops: da personaggio secondario a protagonista dei mutanti. Nel vasto panorama dei fumetti Marvel, il personaggio di Cyclops sta vivendo una definitiva riaffermazione, passando dall'ombra di altri protagonisti a diventare la figura principale degli X-Men. Mentre in passato la sua presenza era spesso relegata a ruoli di supporto, le recenti narrazioni collocano Scott Summers in prima linea, sancendo il suo ruolo di leader indiscusso. Questo mutamento rivela le sfide di un personaggio che, nel suo percorso, ha dovuto confrontarsi con un'ampia gamma di narrative e interpretazioni.

