cucinelli un visionario ritratto da tornatore

In una fredda e un po’ felliniana serata capitolina, a Cinecittà si respira quell’euforica atmosfera di quando Roma era la “Hollywood sul Tevere”. Merito di Brunello Cucinelli, che si è autodedicato il docu-film Brunello, il visionario garbato, presentato in anteprima nel teatro di posa che da 88 anni non era aperto e d’ora in poi sarà ribattezzato “Visionaria”. Nelle sale uscirà come evento speciale lunedì ("era previsto per il giorno dopo, ma sono superstizioso, nulla si inizia di martedì"), fino a giovedì 11 dicembre, distribuito da 01 Distribution. Diretto da Giuseppe Tornatore (che ha girato il docu-film su Ennio Morricone), con musiche di Nicola Piovani, ha radunato mille invitati dal mondo: avvistati, tra gli altri, Mario Draghi e Jessica Chastain, Anna Foglietta e Jeff Goldblum, Ivan Cotroneo e Chris Pine, la popstar coreana Jinyoung e la presidente del Consiglio – cui Brunello dà del tu e che "si diverte ai miei scherzi telefonici" – anche se lui si dichiara di centro-sinistra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

