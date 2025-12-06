Crosetto | Dovremo pensare noi a difesa

12.30 "La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump, che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile.Gli Usa hanno in corso una competizione difficile, complessa,dura con la Cina.E ogni atto deve essere letto in questo scenario". Lo ha detto il ministro della Difesa, sostenendo che "Trump ha solo esplicitato che l'Ue gli serve poco o nulla in questa competizione con la Cina". "Dovremo pensare noi a sicurezza, difesa e deterrenza,finora fornite gratuitamente dai nostri alleati statunitensi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

