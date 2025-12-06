Crosetto | Trump ha esplicitato che Ue non gli serve Dovremo pensare noi a sicurezza difesa e deterrenza

(Adnkronos) – "Da 3 anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e cioè che il rapporto con l’Ue sarebbe mutato e che le garanzie di difesa regalate dopo il ‘45 sarebbero finite velocemente. Era chiaro, evidente. Con una tempistica più accelerata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

