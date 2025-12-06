Crosetto | Trump ha esplicitato che l' Europa non gli serve Elon Musk si schiera | Sovranità torni ai singoli Stati

«La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile. Gli USA hanno in corso una competizione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Crosetto: «Trump ha esplicitato che l'Europa non gli serve». Elon Musk si schiera: «Sovranità torni ai singoli Stati»

Contenuti che potrebbero interessarti

#USA #UE, Crosetto @MinisteroDifesa: "La politica americana era evidente già prima di Trump. Lui ha semplicemente esplicitato che l'Europa gli serve poco o nulla" perché l'attenzione è ora "nella competizione con la Cina". "Dovremo pensare noi a sicurez - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto: "Trump ha esplicitato che Ue non gli serve. Dovremo pensare noi a difesa" Vai su X

Crosetto sulla strategia di Trump: "Ha esplicitato che l'Ue non gli serve" - Il ministro della Difesa ha commentato su X il documento strategico Usa, focalizzato sulla Cina: "Significa che dovremo pensare noi a sicurezza e ... Da huffingtonpost.it

Crosetto: «Trump ha esplicitato che l'Europa non gli serve, obiettivo è la Cina». Affondo di Musk: l'Ue va abolita - «La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso ... Lo riporta msn.com

Crosetto: «Trump ha esplicitato che la Ue non gli serve» - Per il ministro della Difesa la traiettoria americana era già chiara prima, ma l'avvento del presidente tycoon ha accelerato il distacco ... Come scrive corriere.it

Usa-Cina, Crosetto: “Trump ha esplicitato che l’Ue non gli serve” - In un lungo post su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto parla del rapporto tra Trump e l'Unione Europea. Come scrive msn.com

Trump attacca l'Europa, Crosetto: «Ha esplicitato che la Ue non gli serve, obiettivo Usa è competizione con la Cina» - «La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso ... Si legge su msn.com

Crosetto: «Trump ha esplicitato che contro la Cina la Ue non gli serve» - Lo afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, con un post su X dove ha commentato la Strategia di sicurezza nazionale Usa. Come scrive msn.com