Crosetto | ‘Trump ha esplicitato che la UE non gli serve’

Imolaoggi.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Crosetto, l'Unione Europea agli Usa non serve perché non ha risorse naturali particolarmente rilevanti o utili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

crosetto 8216trump ha esplicitato che la ue non gli serve8217

© Imolaoggi.it - Crosetto: ‘Trump ha esplicitato che la UE non gli serve’

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

crosetto 8216trump ha esplicitatoTrump attacca l'Europa, Crosetto: «Ha esplicitato che la Ue non gli serve, obiettivo Usa è competizione con la Cina» - «La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile. Secondo msn.com

crosetto 8216trump ha esplicitatoCrosetto: “Trump ha esplicitato che Ue non gli serve. Dovremo pensare noi a sicurezza, difesa e deterrenza” - (Adnkronos) – “Da 3 anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e cioè che il rapporto con l’Ue sareb ... Riporta msn.com

crosetto 8216trump ha esplicitatoCrosetto sull’attacco durissimo di Trump all’Europa: «Ha esplicitato che l’Ue non gli serve, la sfida è con la Cina» - Il lungo post di risposta del ministro della Difesa dopo che nella nuova strategia di sicurezza nazionale degli Usa è stato scritto che nel vecchio continente c'è il rischio di «cancellazione della ci ... Si legge su open.online

crosetto 8216trump ha esplicitatoCrosetto: “Trump ha esplicitato che l’Europa non gli serve, gli Usa sono in competizione con la Cina” - Il Ministro della Difesa analizza la nuova Strategia di sicurezza nazionale USA: Europa marginale nella competizione con Pechino ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

crosetto 8216trump ha esplicitatoCrosetto: «Trump ha esplicitato che la Ue non gli serve» - Per il ministro della Difesa la traiettoria americana era già chiara prima, ma l'avvento del presidente tycoon ha accelerato il distacco ... Secondo corriere.it

Crosetto: "Trump? Ha detto che l'Ue non gli serve. Dovremo pensare noi a sicurezza e deterrenza" - "Gli Usa hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, ... Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Crosetto 8216trump Ha Esplicitato