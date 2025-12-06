Crosetto sul futuro dell’Europa | Trump ha esplicitato che non gli serviamo

Crosetto ha poi chiarito che, di fronte a questa posizione Usa, l'Ue dovrà pensare a tutto ciò che finora gli Stati Uniti avevano fornito gratuitamente. Si tratta della sicurezza, della difesa e della deterrenza, ovvero tutti aspetti su cui ora l'Europa si trova ad agire da sola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crosetto sul futuro dell’Europa: “Trump ha esplicitato che non gli serviamo”

Argomenti simili trattati di recente

Crosetto ha annunciato che intende “portare in Parlamento in gennaio-febbraio una riorganizzazione totale della Difesa, uomini, tecnologie, che sia in grado di affrontare le sfide del futuro (di Gianni Dragoni) - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto, Trump ha esplicitato che la Ue non gli serve - "La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile. Come scrive msn.com

Crosetto sull’attacco durissimo di Trump all’Europa: «Ha esplicitato che l’Ue non gli serve, la sfida è con la Cina» - Il lungo post di risposta del ministro della Difesa dopo che nella nuova strategia di sicurezza nazionale degli Usa è stato scritto che nel vecchio continente c'è il rischio di «cancellazione della ci ... Riporta open.online

Trump attacca l'Europa, Crosetto: «Ha esplicitato che la Ue non gli serve, obiettivo Usa è competizione con la Cina» - «La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell'avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile. Si legge su msn.com

Trump ‘molla’ l’Europa? Crosetto: “Era inevitabile. Dovremo pensare noi a difesa” - Il ragionamento del ministro della Difesa: "Gli Usa hanno in corso una competizione difficile con la Cina. Si legge su dire.it

Crosetto: "Trump ha esplicitato che Ue non gli serve. Dovremo pensare noi a sicurezza, difesa e deterrenza" - "Ogni decisione, ogni atto futuro sarà affrontato con un solo obiettivo: il rafforzamento degli Usa nella competizione con la Cina" ... Come scrive affaritaliani.it

Crosetto sulla strategia di Trump: "Ha esplicitato che l'Ue non gli serve" - Il ministro della Difesa ha commentato su X il documento strategico Usa, focalizzato sulla Cina: "Significa che dovremo pensare noi a sicurezza e ... Scrive huffingtonpost.it