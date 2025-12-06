Crosetto spiega la Strategia di sicurezza nazionale Usa a quelli che non l’hanno vista arrivare

Secoloditalia.it | 6 dic 2025

Un’analisi lucida, che guarda con realismo alla Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e al tipo di rapporto che delinea con l’Europa. Ma anche una risposta a quanti oggi si risvegliano con sgomento da un torpore durato anni, durante i quali hanno preferito crogiolarsi nell’idea dell’immutabilità dello status quo piuttosto che attrezzarsi per un nuovo corso. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto su X su quel documento della Casa Bianca che tanto sta allarmando la sinistra e alcune cancellerie europee. Il suo è sostanzialmente un invito a non perdere la bussola e a mettere da parte «le resistenze ideologiche e burocratiche che rifiutano un approccio veloce e pragmatico alle evoluzioni della realtà». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

