Crosetto spiega la Strategia di sicurezza nazionale Usa a quelli che non l’hanno vista arrivare

Un’analisi lucida, che guarda con realismo alla Strategia di Sicurezza Nazionale Usa e al tipo di rapporto che delinea con l’Europa. Ma anche una risposta a quanti oggi si risvegliano con sgomento da un torpore durato anni, durante i quali hanno preferito crogiolarsi nell’idea dell’immutabilità dello status quo piuttosto che attrezzarsi per un nuovo corso. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è intervenuto su X su quel documento della Casa Bianca che tanto sta allarmando la sinistra e alcune cancellerie europee. Il suo è sostanzialmente un invito a non perdere la bussola e a mettere da parte «le resistenze ideologiche e burocratiche che rifiutano un approccio veloce e pragmatico alle evoluzioni della realtà». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crosetto spiega la Strategia di sicurezza nazionale Usa a quelli che non l’hanno vista arrivare

Contenuti che potrebbero interessarti

Il ministro della difesa Guido Crosetto spiega che le forze armate non devono avere l'inclusività come fine ma l'efficienza. Estratto da "L'intervento integrale di Crosetto per la Giornata dell'Unità Nazionale" dal canale YouTube Vista Agenzia Televisiva Nazional - facebook.com Vai su Facebook

Crosetto spiega i retroscena dell'attacco di Trump all'Europa: cosa c'entra la Cina e cosa succederà in futuro - Il ministro della Difesa Crosetto ha spiegato i retroscena dietro alla Strategia di sicurezza nazionale americana e all'apparente attacco di Trump all'Ue ... Come scrive virgilio.it

Crosetto: “Trump ha esplicitato che l’Ue non gli serve” - Kallas ribadisce: “Gli Usa restano il nostro principale alleato”. Segnala altarimini.it

Crosetto sull’attacco durissimo di Trump all’Europa: «Ha esplicitato che l’Ue non gli serve, la sfida è con la Cina» - Il lungo post di risposta del ministro della Difesa dopo che nella nuova strategia di sicurezza nazionale degli Usa è stato scritto che nel vecchio continente c'è il rischio di «cancellazione della ci ... Lo riporta msn.com

Crosetto sulla strategia di Trump: "Ha esplicitato che l'Ue non gli serve" - Il ministro della Difesa ha commentato su X il documento strategico Usa, focalizzato sulla Cina: "Significa che dovremo pensare noi a sicurezza e ... huffingtonpost.it scrive

Crosetto: "Trump? Ha detto che l'Ue non gli serve. Dovremo pensare noi a sicurezza e deterrenza" - "Gli Usa hanno in corso una competizione sempre più difficile, complessa e dura con la Cina e ogni loro atto, decisione, ... iltempo.it scrive

Crosetto “Trump ha esplicitato che l’Unione Europa gli serve poco o nulla” - ROMA (ITALPRESS) – “ Da 3 anni, in privato, incontri, riunioni dei ministri, interviste, dico ciò che ieri è stato codificato nella Strategia di Sicurezza Nazionale USA e cioè che il rapporto con l’EU ... italpress.com scrive