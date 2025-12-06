Crollo Donnarumma Luis Enrique se la ride | è uno dei peggiori

I dati sul rendimento in Premier League fanno emergere un quadro preoccupante: Donnarumma è tra i peggiori. La scorsa estate, quando il Paris Saint-Germain ha comunicato a Gigio Donnarumma di non voler proseguire insieme, in tanti sono rimasti a dir poco sorpresi. Il club del presidente Nasser Al-Khelaifi ha vissuto una stagione trionfale, culminata con il trionfo nella finale di Champions League contro l’Inter che ha permesso al club di conquistare uno storico Triplete. In questa annata memorabile per i parigini Donnarumma è stato senza dubbio uno dei principali protagonisti. Eppure Gigio ha ricevuto comunque il benservito da Luis Enrique: lo stesso allenatore spagnolo si è poi preso la responsabilità della scelta. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Crollo Donnarumma, Luis Enrique se la ride: è uno dei peggiori

Leggi anche questi approfondimenti

Salernitana travolta 5-1 a Benevento dopo una buona mezz'ora! Crollo totale nella ripresa, granata scavalcati in classifica. Pagelle durissime e le scuse del mister. #BeneventoSalernitana #Salernitana #pagelle - facebook.com Vai su Facebook

Luis Enrique: "Per anni Donnarumma è stato massacrato dai media, eppure... Chevalier, fai come lui" - Lo aveva silurato pubblicamente ad agosto, prima della Supercoppa europea poi vinta con il Tottenham, per la prima volta senza Donnarumma tra i pali, messo alla porta nonostante fosse stato uno dei ... Secondo gazzetta.it

Luis Enrique 'Donnarumma? non lo so, dipende dal mercato' - Gianluigi Donnarumma continua ad allenarsi con il Paris SG in attesa di una possibile partenza, così oggi in conferenza stampa è stato chiesto a Luis Enrique cosa pensi di questa situazione. Si legge su ansa.it

Psg, nostalgia Donnarumma: Luis Enrique deve difendere Chevalier dopo i 3 gol presi con gli Spurs - Con i tre gol presi da Chevalieri ieri i campioni d'Europa hanno la seconda peggior difesa delle 10 big di Champions ma un attacco stellare: ieri Vitinha dato spettacolo, due gol anche di Kolo Muani ... Si legge su sport.virgilio.it

Luis Enrique scarica Donnarumma: «Spero per lui che trovi una soluzione» - Messo alla porta ormai da due settimane da Luis Enrique, che gli preferisce Chevalier, Gigio deve trovarsi una squadra. corriere.it scrive

Luis Enrique si gode Chevalier, Donnarumma è già il passato: «Ha mostrato carattere, vogliamo si integri con la squadra» - Il PSG, in maniera rocambolesca, ha portato a casa la Supercoppa Europea, la prima della sua storia. Come scrive leggo.it

Donnarumma sempre più escluso dal Psg, Luis Enrique durissimo: "Non mi interessa, sono abituato a..." - Non ho problemi a prenderle, ma non spiegherò nulla sui giocatori che sono al Psg. Si legge su corrieredellosport.it