Croceristi israeliani a Brindisi sputi e minacce contro un gruppo di manifestanti per la Palestina | Vi uccido non scherzate con noi
Insulti, sputi e minacce. Tensione a Brindisi tra un gruppo di croceristi israeliani e alcuni ragazzi che avevano manifestato al porto poco prima con bandiere della Palestina in solidarietà con Gaza e contro il genocidio. L’episodio avvenuto nel centro città è stato ripreso e postato sui social. Una turista israeliana in particolare si scaglia contro i ragazzi che sono seduti: “Vi uccido, non scherzate con gli israeliani”. Poco prima al porto era stata organizzata una protesta per l’arrivo di una nave da crociera, la Crown Iris, con numerosi turisti israeliani a bordo. Sul posto erano presenti anche agenti della Digos che hanno evitato contatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Dito medio e saluti romani dalla nave da crociera. A Brindisi la scena più inquietante del 2025. Ci sono immagini che parlano più di mille analisi politiche. Quelle arrivate dal porto di Brindisi — crocieristi israeliani che rispondono agli attivisti per Gaza con il dit - facebook.com Vai su Facebook
Dito medio, braccio teso e minacce dei crocieristi israeliani contro attivisti per Gaza a Brindisi Vai su X
Brindisi, tensioni in centro dopo lo sbarco dei crocieristi: segnalata un’aggressione ai danni di giovani filopalestinesi - in al porto contro l’arrivo della nave israeliana Crown Iris, un gruppo di turisti avrebbe aggredito alcuni ragazzi che indossavano simboli pro- Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Arriva nave da crociera israeliana, protesta in porto a Brindisi - Un gruppo di manifestanti pro Gaza stamane ha protestato contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana approdata al porto di Brindisi nell'ambito del programma stagionale: ... Come scrive quotidianodipuglia.it