Critiche a Riccardo Stimolo di Amici 25 bestemmiò sotto un post a tema Pride | Scusate ero superficiale

Polemiche contro Riccardo Stimolo, concorrente di Amici 25, per una vecchia bestemmia sotto i commenti del il creator Giovanni Valenzuela. Il cantante si è prontamente scusato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Lautaro Martinez: “Critiche? Penso all’Inter. Gli abbracci con Chivu...” Via Riccardo Meloni - facebook.com Vai su Facebook

È veramente inaccettabile che ci sia qualcuno, nella maggioranza di governo come nell' opposizione, che tenti di equiparare le condanne ai crimini di #Israele all' #antisemitismo. E che prepari disegni di legge per tacitare critiche e dissenso. Vai su X

Critiche a Riccardo Stimolo di Amici 25, bestemmiò sotto un post a tema Pride: “Scusate, ero superficiale” - Polemiche contro Riccardo Stimolo, concorrente di Amici 25, per una vecchia bestemmia sotto i commenti del il creator Giovanni Valenzuela ... Riporta fanpage.it

Riccardo Stimolo e Opi di Amici 25 sotto accusa: spuntano insulti omofobi e misogini/ “Cose gravissime” - Riccardo Stimolo e Opi di Amici 25 nel mirino del web a causa di alcuni post e commenti risalenti a prima del loro ingresso nella scuola ... Come scrive ilsussidiario.net

Bufera social su Riccardo Stimolo di Amici25 - Si abbatte una bufera social sul cantante Riccardo Stimolo di Amici 25. Come scrive ilvicolodellenews.it

La Risposta di Riccardo Stimolo alle Sue Dichiarazioni Controverse: Cosa Nascosta Dietro le Parole? - Riccardo Stimolo si scusa dopo essere stato coinvolto in una controversia a causa dei suoi commenti sui social media. Segnala notizie.it

Riccardo Stimolo Spiega le Sue Provocazioni sui Social Media: Cosa Vuole Dire? - Riccardo Stimolo ha gestito le critiche relative alle sue dichiarazioni sui social media con professionalità, dimostrando un atteggiamento responsabile e di apertura al dialogo. Scrive notizie.it

Riccardo Stimolo di Amici 25 accusato di abilismo e sessismo: spuntano pure i post di Opi - Riccardo e Opi, i due giovani cantanti di Amici 25 sotto accusa: gli agghiaccianti commenti prima di entrare nella scuola del talento. Segnala gay.it