Critiche a Riccardo Stimolo di Amici 25 bestemmiò sotto un post a tema Pride | Scusate ero superficiale

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemiche contro Riccardo Stimolo, concorrente di Amici 25, per una vecchia bestemmia sotto i commenti del il creator Giovanni Valenzuela. Il cantante si è prontamente scusato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

