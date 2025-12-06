Cristiano De André canta Fabrizio alla ChorusLife Arena

Cristiano De André arriva a Bergamo. Il cantautore sarà alla ChorusLife Arena il 19 aprile alle 21 per il tour “De André canta De André Best of 2026”. L’artista si esibirà in tutta Italia proponendo un omaggio a suo padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. I biglietti sono disponibili da oggi (per la data di Trieste invece saranno disponibili dalla settimana prossima): https:bit.lydeandrebestoftour26 Il progetto “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ” si arricchisce così di un nuovo tassello dopo i grandi e recenti successi: i quattro album “De André canta De André – Vol. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

