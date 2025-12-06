Crisi nera Fiorentina | Vanoli confermato ma l’ambiente è rovente

La situazione in casa gigliata sta inevitabilmente calamitando l’attenzione mediatica: la ricostruzione della giornata Ultimo posto a quota sei punti. Due sconfitte maturate nelle ultime due gare di Serie A; due soli punti conquistati nelle ultime cinque partite. La sterzata che i piani alti della Fiorentina si auspicavano con la nomina di Vanoli al posto di Pioli non è arrivata: la squadra non sta offrendo segnali di risveglio, anzi. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Il tris con il quale il Sassuolo ha messo a nudo tutte le fragilità dei Viola ha fatto nuovamente scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Crisi nera Fiorentina: Vanoli confermato, ma l’ambiente è rovente

