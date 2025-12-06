Crema (Cremona), 6 dicembre 2025 – Un panetto di hashish da un etto nascosto nelle mutande. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di hashish un uomo, con precedenti di polizia a carico e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale. Venerdì pomeriggio, verso le 18, la pattuglia della Radiomobile si trovava lungo la SP 235, nel comune di Offanengo, quando ha notato un’auto, con due persone a bordo, che viaggiava a velocità sostenuta. L’auto è stata raggiunta, fermata e i due a bordo identificati. Sentendo provenire dall’abitare un fortissimo odore di sostanza stupefacente, i carabinieri hanno deciso di perquisire i due giovani e l’auto, trovando addosso al passeggero un panetto di hashish del peso di 96 grammi che aveva nascosto all’interno dei pantaloni, nella zona pubica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, nasconde negli slip un panetto di hashish da un etto