AREZZO Parte oggi e andrà avanti fino al 14 dicembre il mercatino di beneficenza dell'Avo in Provincia per raccogliere fondi per acquistare parrucche per le donne colpite da tumore. Un'iniziativa che va avanti ormai da una quindicina di anni e che ogni anno aiuta circa 90 donne aretine. "Per una donna è molto importante sentirsi bella e ancora di più in un momento così difficile come quello della malattia - dice la vice presidente Avo Anna Lucia Troiani - ne ha visto piangere tante al momento che sono loro caduti i capelli. Per questo abbiamo deciso noi volontarie dell'Avo di aiutarle. E così ogni anno facciamo questo mercatino con oggetti artigianali fatti da noi stesse.

© Lanazione.it - "Così ridiamo fiducia alle donne malate". Il mercatino Avo sostiene la lotta al cancro