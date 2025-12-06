Cosenza bambini protagonisti dell’Albero della Biodiversità
Ieri mattina 17 piccoli allievi dell’Associazione Fulea di Cosenza hanno partecipato attivamente all’allestimento dell’Albero della Biodiversità presso la sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Viale della Repubblica. L’iniziativa, volta a promuovere la cultura della sostenibilità, ha visto i bambini impegnati in attività didattiche e interattive pensate per avvicinarli alla natura, alla conoscenza della biodiversità e alla consapevolezza dell’importanza della sua tutela. Momenti di grande impatto emotivo hanno favorito la creazione di un legame diretto con l’ambiente, stimolando curiosità e rispetto per la vita del pianeta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
