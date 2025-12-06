Ieri mattina 17 piccoli allievi dell’Associazione Fulea di Cosenza hanno partecipato attivamente all’allestimento dell’Albero della Biodiversità presso la sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Viale della Repubblica. L’iniziativa, volta a promuovere la cultura della sostenibilità, ha visto i bambini impegnati in attività didattiche e interattive pensate per avvicinarli alla natura, alla conoscenza della biodiversità e alla consapevolezza dell’importanza della sua tutela. Momenti di grande impatto emotivo hanno favorito la creazione di un legame diretto con l’ambiente, stimolando curiosità e rispetto per la vita del pianeta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cosenza, bambini protagonisti dell’Albero della Biodiversità