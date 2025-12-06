Cos’è la maculopatia umida malattia che colpisce gli occhi Come si cura

Firenze, 6 dicembre 2025 – Ma cos’è la macuolpatia umida? La malattia con cui sono alle prese milioni di persone nel mondo colpisce l’occhio, fino, nei casi più gravi, a limitare la visuale centrale. Un problema serio, per il quale si è svolto un congresso a Firenze che ha fatto il punto sulle ultime cure. FLORetina Icoor, con 6000 esperti da 70 Paesi riuniti: questo il nome dell’evento che si è svolto nel capoluogo toscano. La maculopatia umida porta a una crescita anomala di vasi sanguigni sotto la retina. Emorragie e perdita di liquidi. Questi vasi sanguigni portano a emorragie e perdita di liquidi, con danni alla macula, che è la parte centrale della retina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cos’è la maculopatia umida, malattia che colpisce gli occhi. Come si cura

