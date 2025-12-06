Cos’è la Dottrina Monroe di cui parla Donald Trump che minaccia | L’Europa rischia la cancellazione

Donald Trump avrà anche preso il premio della FIFA per la pace, durante i sorteggi dei Mondiali di calcio 2026, ma le sue parole sono sempre estremamente battagliere. La Casa Bianca ha diffuso un piano di 33 pagine che spiega come l’America di Trump vuole muoversi nei prossimi anni sul fronte della sicurezza internazionale. Il testo, comparso online senza particolari clamori, contiene però accuse durissime verso l’Europa mentre non dice praticamente nulla di negativo sulla Russia. Le parole usate nel documento sono davvero forti. Secondo la nuova amministrazione americana, il Vecchio Continente rischia “la cancellazione della sua civiltà”. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cos’è la Dottrina Monroe di cui parla Donald Trump che minaccia: “L’Europa rischia la cancellazione”

