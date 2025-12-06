Cosa sappiamo del lupo decapitato in Alto Adige | Corpo mutilato per farne un trofeo

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un lupo decapitato e mutilato è stato trovato in Alto Adige. Per le associazioni si tratta di un messaggio violento dei bracconieri dopo il declassamento della protezione del lupo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

