Cosa ha fatto con me Gerry Scotti Il conduttore al suo posto e subito il gesto
Gerry Scotti continua a essere il volto simbolo di Mediaset, un punto fermo per il pubblico e per l’azienda. Con il successo travolgente de La Ruota della Fortuna, il conduttore lombardo ha riportato slancio all’access prime time di Canale 5, una fascia che negli ultimi mesi aveva mostrato più di qualche incertezza negli ascolti. La sua capacità di entrare nelle case degli italiani con naturalezza, unita al suo modo di fare rassicurante, lo conferma come una delle personalità televisive più amate. Ma ciò che nelle ultime ore sta emergendo è anche il lato più umano e generoso del conduttore, un aspetto che conquista non solo il pubblico ma anche i colleghi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
