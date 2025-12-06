Cosa e come funzionano i missili AGM-158B B-2

Il Dipartimento di Stato statunitense ha deliberato il cinque dicembre di approvare una possibile vendita all'Italia di missili da crociera aria-superficie con gittata estesa e relative attrezzature, per un costo stimato di 301 milioni di dollari. La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ha rilasciato la certificazione richiesta, notificandola al Congresso. Il nostro Paese ha richiesto l'acquisto di cento missili tipo AGM-158BB-2 (JASSM-ER – Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range ) di Lockheed-Martin. L'AGM-158 è un missile da crociera da attacco al suolo convenzionale, stealth, lanciato da aeromobili, diventato operativo nel 2003 presso l'U. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa e come funzionano i missili AGM-158B/B-2

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cosa e come funzionano i missili AGM-158B/B-2 - ER, missile da crociera stealth operativo dal 2014, offre gittata fino a 1. Da msn.com

Approvata la vendita di missili americani all'Italia per 301 milioni: "Armeranno i caccia F-35, ma non solo" - Il via libera è stato notificato al Congresso degli Stati Uniti: "Migliorerà la capacità di un alleato della Nato di affrontare le minacce attuali e future" ... today.it scrive

Missili Patriot all'Ucraina, Trump dice sì: cosa sono, come funzionano e perché sono importanti - aria statunitense per la difesa tattica di punto (una base militare, una città o una piccola provincia). Segnala ilmessaggero.it

Come funzionano i missili Tomahawk e perché possono favorire gli attacchi a lungo raggio di Kiev - 109: devono il loro nome alla celebre ascia dei nativi americani, sono missili da crociera subsonici a lungo raggio con piccole ali retrattili che ... Come scrive ilmattino.it