Corsico rischia di non avere più una squadra di calcio | La parrocchia ci caccia e i campi comunali sono abbandonati

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sporting CB potrebbe ritrovarsi costretta a lasciare Corsico, che così non avrà più una squadra di calcio. "Il Comune non intende investire per sistemare i due impianti", ha spiegato a Fanpage.it Jacopo Aloe, "e la parrocchia non vuole rinnovarci il comodato d'uso del campo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

