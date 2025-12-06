Corsa senza hijab in Iran arrestati gli organizzatori
Quello che sarebbe dovuto essere un momento di sport si è trasformato in un nuovo simbolo della battaglia sul ruolo delle donne nello spazio pubblico iraniano. Due organizzatori della maratona tenutasi venerdì sull’isola di Kish sono stati arrestati dopo che sui media e online sono circolate immagini di donne che correvano senza indossare lo hijab. Un caso che riaccende, ancora una volta, il dibattito infuocato sulle regole dell'abbigliamento femminile nella Repubblica islamica. Secondo quanto riportato dal sito della magistratura Mizan Online, gli arrestati sono un funzionario dell'area franca di Kish e un dipendente della società privata che ha organizzato l'evento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
