Coro una sfida musicale di Luciano Berio

6 dic 2025

Il 6 e il 7 dicembre, nell’ambito dei Progetti Speciali dell’Archivio Storico della Biennale di Venezia, al Teatro La Fenice verrà presentato Coro, uno dei capolavori di Luciano Berio. Composto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

coro una sfida musicale di luciano berio

© Cms.ilmanifesto.it - «Coro», una sfida musicale di Luciano Berio

