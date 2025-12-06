Coro una sfida musicale di Luciano Berio
Il 6 e il 7 dicembre, nell’ambito dei Progetti Speciali dell’Archivio Storico della Biennale di Venezia, al Teatro La Fenice verrà presentato Coro, uno dei capolavori di Luciano Berio. Composto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Leeds ha avvisato i propri tifosi di non intonare un determinato coro contro il Chelsea nella sfida di Premier contro i Blues. Nel 2022 fu definito come un reato: https://fanpa.ge/67oa1 - facebook.com Vai su Facebook
Berio, il coro a Venezia incontra anche la danza - composto tra il 1974 e il 1976 ed eseguito in prima italiana alla Biennale Teatro e Musica diretta da Luca Ronconi nel 1976 ... Si legge su ilgazzettino.it
Coro dell'Università di Cagliari al festival musicale nel Galles - Brani come Badde Lontana, Ave Maria, Iandemironnai, Nanneddu meu, solo per citare le composizioni più conosciute, ... Segnala ansa.it