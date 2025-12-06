Corleone uccide la figlia disabile e si impicca

Dopo la morte del marito, per l'anziana una "solitudine soffocante"

Corleone, una donna di 78 anni uccide la figlia disabile e si toglie vita - Una donna di 78 anni, Lucia Pecoraro, ha ucciso la figlia disabile Giuseppina Milone di 47 anni, e poi si è tolta la vita. Da lapresse.it