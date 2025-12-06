Corleone PA 78enne Lucia Pecoraro strangola figlia disabile e poi si impicca | Aveva perso il marito 8 mesi fa era aiutata dai servizi sociali

A quanto emerge, alla già difficile situazione familiare legata all'autismo della figlia si era aggiunto, recentemente, un problema di deambulazione Un tragico caso di omicidio-suicidio a Corleone, nel Palermitano: una madre di 78 anni ha ucciso la figlia disabile per poi suicidarsi impiccand. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corleone (PA), 78enne Lucia Pecoraro strangola figlia disabile e poi si impicca: "Aveva perso il marito 8 mesi fa, era aiutata dai servizi sociali"

