Corinne Clery a Verissimo Mio figlio mi ha denunciata ho subito anni di umiliazioni

«Non sono più una madre: solo accuse e silenzi». Corinne Clery entra in studio a Verissimo, occhi fissi, voce ferma. A distanza di oltre otto anni dall’ultima contatto con il figlio Alexandre Wayaffe, nella puntata del 6 dicembre ammette ciò che per lungo tempo ha tentato di contenere nel privato: «La frattura è totale. Non ho più paura di dirlo». Da mesi, racconta, non ha notizie delle nipoti e non riceve neppure un messaggio. «Non mi sento più mamma ma nonna distante. Non mi sento più parte della loro vita.» La denuncia per diffamazione, spiegata con tono amaro, è la goccia che ha trasformato il silenzio in una battaglia legale: «Non è vero ciò che mi viene attribuito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Corinne Clery a Verissimo «Mio figlio mi ha denunciata, ho subito anni di umiliazioni»

