Corea | la ripresa della crescita è destinata a proseguire
Nel secondo trimestre 2025 l’ economia della Corea del Sud ha registrato una crescita dello 0,6% su base trimestrale, mostrando nel terzo trimestre segnali di ripresa più forti del previsto. Uscito da un periodo di crescita modesta, aggravato da una crisi politica alla fine del 2024, il Paese ora è un attore a cui guardare mentre la politica dei dazi di Donald Trump sta ridisegnando gli equilibri economici. Focus su chip e semiconduttori. “L’accelerazione degli investimenti legati all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti e a livello globale – rileva Mali Chivakul, emerging markets economist di J. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LA COREA DEL SUD BATTE UNA DISCRETA BOLIVIA La Corea del Sud batte 2-0 in amichevole la Bolivia Partita in cui la Bolivia si difende bene la Corea sblocca solo con una ottima punizione di Son nella ripresa Nel finale Cho Gue Sung trova la rete del r - facebook.com Vai su Facebook
MARKET DRIVER: Corea del Sud, crescita azionario appare solida (J. Safra Sarasin) - La Corea del Sud sta uscendo da un periodo di espansione moderata, aggravato dalla crisi politica di fine 2024. Si legge su milanofinanza.it
Corea del Sud: B.centrale resta ferma, alza stime crescita - La Banca centrale della Corea del Sud ha mantenuto i tassi d'interesse invariati per la seconda riunione consecutiva, segnalando cautela sui rischi per la stabilità finanziaria, pur ... Segnala milanofinanza.it