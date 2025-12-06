Nel secondo trimestre 2025 l’ economia della Corea del Sud ha registrato una crescita dello 0,6% su base trimestrale, mostrando nel terzo trimestre segnali di ripresa più forti del previsto. Uscito da un periodo di crescita modesta, aggravato da una crisi politica alla fine del 2024, il Paese ora è un attore a cui guardare mentre la politica dei dazi di Donald Trump sta ridisegnando gli equilibri economici. Focus su chip e semiconduttori. “L’accelerazione degli investimenti legati all’intelligenza artificiale negli Stati Uniti e a livello globale – rileva Mali Chivakul, emerging markets economist di J. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Corea: la ripresa della crescita è destinata a proseguire