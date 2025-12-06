Core ’ngrato storia di un sentimento azzurro tradito

"> Nel suo approfondimento pubblicato su Il Mattino, Gigi Di Fiore esplora una delle ferite emotive più profonde del tifo napoletano: quella dei core ’ngrati, i tradimenti calcistici che hanno segnato decenni di storia sportiva e identitaria della città. La maglia zebrata, ricorda Di Fiore su Il Mattino, è da sempre il simbolo massimo dell’ingratitudine percepita dal popolo azzurro: una ferita che torna, ciclicamente, ad aprirsi. Il racconto parte dal 6 aprile 1975, quando Josè Altafini, passato alla Juventus a 34 anni, infranse i sogni di gloria del Napoli allenato da Vinicio segnando il gol decisivo allo stadio Comunale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - «Core ’ngrato», storia di un sentimento azzurro tradito

