Coppia passa la notte nel cinema chiuso poi la lite e l' aggressione a pugni a un uomo | 16enne arrestato

Hanno trascorso la nottata all'interno del cinema che nel frattempo aveva chiuso poi la lite e l'aggressione, con rapina annessa, a un addetto alle pulizie del centro. E infine l'arresto. Si è conclusa con le manette e una denuncia la nottata che un ragazzino di 16 anni, un minorenne di origine. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altre letture consigliate

Vi piacciono Stefano ed Herbert insieme? ? Una coppia che fa ridere, sorprende e conquista ogni sera: chimica perfetta, ritmo unico e una simpatia che non passa inosservata. #stefanodemartino #herbertballerina #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Sconosciuti per una Notte: una clip in anteprima esclusiva della romantica avventura parigina di una coppia per caso - Si incontrano per caso mentre la notte scende seducente nelle strade piene di fascino di Parigi. Riporta comingsoon.it

Finché notte non ci separi, due novelli sposi vagano per Roma nel film su Sky Cinema Uno e NOW - Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono due novelli sposi alla ricerca di risposte in Finché notte non ci separi, questa sera su Sky Cinema Uno e NOW. Come scrive comingsoon.it

Finché notte non ci separi, stasera in prima tv su Sky Cinema - Un film di Riccardo Antonaroli con Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano e Valeria Bilello. Come scrive tg24.sky.it