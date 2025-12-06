Coppia passa la notte nel cinema Bicocca Village poi lui aggredisce la ragazza e un dipendente | arrestato

Un 16enne e una 18enne hanno trascorso la notte tra il 4 e il 5 dicembre all'interno del Bicocca Village di Milano. Il mattino seguente, il ragazzo avrebbe aggredito la fidanzata e un addetto alla sicurezza, al quale avrebbe anche rubato il cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vi piacciono Stefano ed Herbert insieme? ? Una coppia che fa ridere, sorprende e conquista ogni sera: chimica perfetta, ritmo unico e una simpatia che non passa inosservata. #stefanodemartino #herbertballerina #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Sconosciuti per una Notte: una clip in anteprima esclusiva della romantica avventura parigina di una coppia per caso - Si incontrano per caso mentre la notte scende seducente nelle strade piene di fascino di Parigi. Come scrive comingsoon.it

Finché notte non ci separi, due novelli sposi vagano per Roma nel film su Sky Cinema Uno e NOW - Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono due novelli sposi alla ricerca di risposte in Finché notte non ci separi, questa sera su Sky Cinema Uno e NOW. Segnala comingsoon.it

Finché notte non ci separi, stasera in prima tv su Sky Cinema - Un film di Riccardo Antonaroli con Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano e Valeria Bilello. Come scrive tg24.sky.it