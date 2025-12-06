Simon Talacci (nella foto) non è riuscito a dedicare un altro podio all’amico e compagno Matteo Franzoso, scomparso tragicamente durante un allenamento a settembre in Cile. Il 24enne livignasco, che aveva ottenuto un terzo posto nel primo gigante di Coppa Europa disputato sulla pista svizzera di Davos, si è classificato ottavo nel secondo appuntamento in programma, staccato di 64 centesimi dal talentuoso finlandese Eduard Hallberg, vincitore in 2’19“40 davanti all’altoatesino Tobias Kastlunger per 23 centesimi, mentre lo svizzero Sandro Zurbruegg ha chiuso al terzo posto a 34 centesimi. Talacci, settimo a metà gara, ha commesso qualche imperfezione di troppo nella seconda parte, retrocedendo di una posizione, ma archivia la due giorni elvetica con buone sensazioni e guarda con fiducia al prossimo appuntamento continentale, previsto oggi sulla pista austriaca di Mayrhofen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Europa. Talacci, altra chance. Obiettivo Val d’Isere per l’amico Franzoso