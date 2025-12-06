Coppa del Mondo o Campionato norvegese? 8 nei primi 8 a Trondheim vince il solito Klaebo

Johannes Hoesflot Klaebo suona la carica dei 101. Sua anche la gara skiathlon di Trondheim, parte di mezzo di questa tappa norvegese di Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Sui 20 km del percorso di casa la Norvegia fa letteralmente man bassa: sono 8 i suoi portacolori nelle prime 8 posizioni, guidati dal maggiore dei suoi nomi che chiude in 43’49?4. Sul podio Harald Oestberg Amundsen a 7 decimi ed Emil Iversen a 9 decimi. Come sostanzialmente di consueto, la gara si va a decidere nella seconda parte, quella in tecnica libera. La parte in classico serve soltanto a scremare tutto il gruppo dei migliori, nel quale la parte più consistente (si potrebbe dire quasi la metà) appartiene al contingente della Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa del Mondo o Campionato norvegese? 8 nei primi 8 a Trondheim, vince il solito Klaebo

