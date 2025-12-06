Coppa del mondo di fioretto maschile | Lombardi dà spettacolo è medaglia di bronzo!
Giulio Lombardi dà spettacolo a Fukuoka in occasione della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Giulio Lombardi ha conquistato la medaglia di bronzo nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Fukuoka. Al termine di una grande prestazione il 23enne toscano delle Fiamme Gialle è salito così per la terza volta in carriera sul podio nel circuito iridato degli Assoluti, in una gara individuale di cui è stato protagonista anche Filippo Macchi che ha chiuso in 5^ posizione. Proveniente dalle qualificazioni del venerdì, in cui aveva brillantemente staccato il pass da numero 1 dopo la fase a gironi, Giulio Lombardi ha iniziato la sua cavalcata nel tabellone principale superando per 15-12 Robson, portacolori di Singapore, per poi battere 15-13 il francese Pauty. 🔗 Leggi su Sportface.it
