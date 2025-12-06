Controlli dei carabinieri a cavallo nel lungo weekend dell' Immacolata

Controlli dei carabinieri a cavallo. Nel fine settimana del ponte dell’Immacolata, i militari dell'Arma, nei servizi di controllo nel Milanese, tra Trezzo sull’Adda e Vaprio d’Adda, saranno per le strade e lungo l'area del fiume a cavallo.I controlli (anche a cavallo)L’obiettivo è garantire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

