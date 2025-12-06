Controlli antibracconaggio | beccati due cacciatori
Beccati due bracconieri nelle campagne di Marcianise che utilizzavano ‘fonofili’. I due cacciatori sono stati individuati durante un’operazione antibracconaggio posta in essere dalle guardie giurate del Wwf Caserta. I due avevano cn sè il richiamo acustico vietati e due fucili calibro 12 e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
